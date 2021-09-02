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Названо топ-10 моделей авто, які найчастіше перепродають в межах України

Названо топ-10 моделей авто, які найчастіше перепродають в межах України

Associated Press

У списку опинилися сім марок.

За підсумками серпня 2021 року українці придбали 130 439 вживаних автомобілів.

Як повідомляє Інститут досліджень ринку, порівняно з липнем загальний обсяг ринку знизився на 6,9%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку знизилася із 41% до 39%, частка внутрішніх перепродажів відповідно зросла із 59% до 61%.

Що стосується серпня 2020-го, то тут загальний об’єм ринку знизився всього на 0,5%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 31% до 39%.

Так, в рейтингу внутрішнього перепродажу машин із пробігом за підсумками серпня 2021 року відбулася лише одна зміна: помінялися місцями Renault Megane та Ford Focus. Загалом, список має такий вигляд:

  • Daewoo Lanos/Sens - 3 454;
  • Volkswagen Passat - 2 598;
  • Skoda Octavia - 2 373;
  • Volkswagen Golf - 1 785;
  • ВАЗ 2109/21099 - 1 650;
  • Ford Focus - 1 291;
  • Renault Megane - 1 260;
  • Chevrolet Aveo/Kalos - 1 197;
  • Skoda Fabia - 1 083;
  • Opel Astra - 1 002.

Раніше розповідалося про те, що ринок нових комерційних авто за підсумками серпня встановив рекорд.

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