Названо топ-10 моделей авто, які найчастіше перепродають в межах України

У списку опинилися сім марок.
За підсумками серпня 2021 року українці придбали 130 439 вживаних автомобілів.
Як повідомляє Інститут досліджень ринку, порівняно з липнем загальний обсяг ринку знизився на 6,9%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку знизилася із 41% до 39%, частка внутрішніх перепродажів відповідно зросла із 59% до 61%.
Що стосується серпня 2020-го, то тут загальний об’єм ринку знизився всього на 0,5%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 31% до 39%.
Так, в рейтингу внутрішнього перепродажу машин із пробігом за підсумками серпня 2021 року відбулася лише одна зміна: помінялися місцями Renault Megane та Ford Focus. Загалом, список має такий вигляд:
- Daewoo Lanos/Sens - 3 454;
- Volkswagen Passat - 2 598;
- Skoda Octavia - 2 373;
- Volkswagen Golf - 1 785;
- ВАЗ 2109/21099 - 1 650;
- Ford Focus - 1 291;
- Renault Megane - 1 260;
- Chevrolet Aveo/Kalos - 1 197;
- Skoda Fabia - 1 083;
- Opel Astra - 1 002.
Раніше розповідалося про те, що ринок нових комерційних авто за підсумками серпня встановив рекорд.