Названо топ-10 моделей авто, які найчастіше перепродають в межах України

Названо топ-10 моделей авто, які найчастіше перепродають в межах України

У списку опинилися сім марок.

За підсумками серпня 2021 року українці придбали 130 439 вживаних автомобілів.

Як повідомляє Інститут досліджень ринку, порівняно з липнем загальний обсяг ринку знизився на 6,9%. Частка імпорту вживаних авто в структурі вторинного ринку знизилася із 41% до 39%, частка внутрішніх перепродажів відповідно зросла із 59% до 61%.

Що стосується серпня 2020-го, то тут загальний об’єм ринку знизився всього на 0,5%. Також змінилася структура ринку на користь імпорту: його частка зросла із 31% до 39%.

Так, в рейтингу внутрішнього перепродажу машин із пробігом за підсумками серпня 2021 року відбулася лише одна зміна: помінялися місцями Renault Megane та Ford Focus. Загалом, список має такий вигляд:

Daewoo Lanos/Sens - 3 454 ;

- ; Volkswagen Passat - 2 598 ;

- ; Skoda Octavia - 2 373 ;

- ; Volkswagen Golf - 1 785 ;

- ; ВАЗ 2109/21099 - 1 650 ;

- ; Ford Focus - 1 291 ;

- ; Renault Megane - 1 260 ;

- ; Chevrolet Aveo/Kalos - 1 197 ;

- ; Skoda Fabia - 1 083 ;

- ; Opel Astra - 1 002 .

Раніше розповідалося про те, що ринок нових комерційних авто за підсумками серпня встановив рекорд.

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