Названо топ-10 популярних нових та вживаних авто на українському ринку за 2022 рік

Стало відомо, які нові та вживані автомобілі користуються найбільшим успіхом серед українців за підсумками січня-серпня 2022 року.

Так, за вісім місяців з початку року український автопарк поповнили 351,2 тисячі легкових автомобілів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2021-го.

Про це повідомляє "Укравтопром".

Зазначається, що з цієї кількості новими були 24,4 тисячі авто, а 326,8 тисячі - вживані іномарки. Найбільшим попитом серед нових користувались такі моделі:

Renault Duster – 1 522 шт.;

Toyota RAV-4 – 1 296;

Skoda Kodiaq – 686;

Chery Tiggo 4 – 535;

Renault Logan – 524.

Топ-5 ввезених та зареєстрованих авто з пробігом має такий вигляд:

Volkswagen Passat – 19 758 шт.;

Volkswagen Golf – 19 578;

Renault Megane – 17 796;

Skoda Octavia – 13 118;

Ford Focus – 9 593.

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