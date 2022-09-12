Названо топ-10 популярних нових та вживаних авто на українському ринку за 2022 рік

Стало відомо, які нові та вживані автомобілі користуються найбільшим успіхом серед українців за підсумками січня-серпня 2022 року.
Так, за вісім місяців з початку року український автопарк поповнили 351,2 тисячі легкових автомобілів, що на 5% менше, ніж за аналогічний період 2021-го.
Про це повідомляє "Укравтопром".
Зазначається, що з цієї кількості новими були 24,4 тисячі авто, а 326,8 тисячі - вживані іномарки. Найбільшим попитом серед нових користувались такі моделі:
- Renault Duster – 1 522 шт.;
- Toyota RAV-4 – 1 296;
- Skoda Kodiaq – 686;
- Chery Tiggo 4 – 535;
- Renault Logan – 524.
Топ-5 ввезених та зареєстрованих авто з пробігом має такий вигляд:
- Volkswagen Passat – 19 758 шт.;
- Volkswagen Golf – 19 578;
- Renault Megane – 17 796;
- Skoda Octavia – 13 118;
- Ford Focus – 9 593.
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