Названо топ-20 нових кросоверів, які купували українці в жовтні

Цей сегмент є основним.

Складений список із 20 найпопулярніших нових кросоверів, які найчастіше купували українці за підсумками жовтня.

Про це повідомляє Auto.RIA.

Минулого місяця українці придбали та зареєстрували майже 8,7 тисячі нових легкових автомобілів. Цікаво, що п'ять тисяч із них виявилися кросоверами.

Змінити переваги не змогла навіть "процесорна криза", через яку деякі моделі виявилися повністю розпроданими та доступними до замовлення на доволі невизначений термін. Судячи з динаміки деяких брендів, якщо покупець і йшов з автосалону без бажаного кросовера, він частіше вирушав до дилера іншої марки - за іншим кросовером, що є в наявності.

Отже, до вашої уваги топ-20 кросоверів жовтня в Україні :

1. KIA Sportage - 463 авто;

2. Renault Duster - 339;

3. Toyota RAV4 - 309;

4. Chery Tiggo 4 - 244;

5. Mitsubishi Outlander - 199;

6. Suzuki SX4 - 185;

7. Nissan X-Trail - 150;

8. Skoda Karoq - 140;

9. Nissan Qashqai - 130;

10. Toyota Land Cruiser Prado - 124;

11. Mazda CX-5 - 122;

12. Hyundai Tucson - 121;

13. Toyota Land Cruiser - 118;

14. Suzuki Vitara - 108;

15. Ford Kuga - 91;

16. Chery Tiggo 2 - 88;

17. BMW X5 - 78;

18. Volvo XC90 - 74;

19. Mitsubishi ASX - 73;

20. Chery Jetour X70 - 68.

Раніше розповідалося про те, що на український ринок повертається відомий китайський автовиробник.