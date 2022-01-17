Названо топ-20 вживаних автомобілів, які перепродували в Україні 2021 року

Названо топ-20 вживаних автомобілів, які перепродували в Україні 2021 року

Середній вік подібних машин склав 14 років.

За підсумками 2021 року в Україні здійснили рекордні 100,2 тисячі внутрішніх перепродаж вживаних автомобілів.

Як повідомляє Auto.RIA, середній вік машин становив 13,8 років, а лідером серед виробників став Volkswagen, обігнавши ВАЗ. Серед моделей українці найчастіше обирали Daewoo Lanos та Sens. Також у першу трійку потрапили Volkswagen Passat та Skoda Octavia.

До вашої уваги топ-20 вживаних автомобілів, які перепродували в Україні 2021 року :

Daewoo Lanos и Sens – 40 682 одиниці;

Volkswagen Passat – 30 690;

Skoda Octavia – 27 985;

Volkswagen Golf – 20 945;

ВАЗ 2109/99 – 20 548;

Chevrolet Aveo/Vida – 15 022;

Renault Megane – 14 910;

Ford Focus – 14 299;

Skoda Fabia – 13 546;

Opel Astra – 12 280;

Toyota Camry – 11 482;

ВАЗ 2107 – 10 038;

Hyundai Sonata – 9 039;

ВАЗ 2106 – 9 014;

Volkswagen Jetta – 8 908;

Mitsubishi Lancer – 8 749;

BMW 5 Series – 8 684;

ВАЗ 2110 – 8 615;

Audi A6 – 8 304;

BMW 3 Series – 8 186.

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