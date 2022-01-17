Названо топ-20 вживаних автомобілів, які перепродували в Україні 2021 року

Середній вік подібних машин склав 14 років.
За підсумками 2021 року в Україні здійснили рекордні 100,2 тисячі внутрішніх перепродаж вживаних автомобілів.
Як повідомляє Auto.RIA, середній вік машин становив 13,8 років, а лідером серед виробників став Volkswagen, обігнавши ВАЗ. Серед моделей українці найчастіше обирали Daewoo Lanos та Sens. Також у першу трійку потрапили Volkswagen Passat та Skoda Octavia.
До вашої уваги топ-20 вживаних автомобілів, які перепродували в Україні 2021 року:
- Daewoo Lanos и Sens – 40 682 одиниці;
- Volkswagen Passat – 30 690;
- Skoda Octavia – 27 985;
- Volkswagen Golf – 20 945;
- ВАЗ 2109/99 – 20 548;
- Chevrolet Aveo/Vida – 15 022;
- Renault Megane – 14 910;
- Ford Focus – 14 299;
- Skoda Fabia – 13 546;
- Opel Astra – 12 280;
- Toyota Camry – 11 482;
- ВАЗ 2107 – 10 038;
- Hyundai Sonata – 9 039;
- ВАЗ 2106 – 9 014;
- Volkswagen Jetta – 8 908;
- Mitsubishi Lancer – 8 749;
- BMW 5 Series – 8 684;
- ВАЗ 2110 – 8 615;
- Audi A6 – 8 304;
- BMW 3 Series – 8 186.
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