Названо топ-20 вживаних кросоверів, які обирали українці 2021 року

Названо топ-20 вживаних кросоверів, які обирали українці 2021 року

Цей сегмент зайняв майже п'яту частину всіх машин із пробігом.

Протягом 2021 року українці придбали 290 тисяч вживаних кросоверів.

Як повідомляє Auto.RIA, такий показник призвів до того, що цей сегмент зайняв майже п'яту частину всіх машин із пробігом.

У грудні 2021 року разом із рекордними показниками ринку вживаних авто продаж кросоверів в Україні також досягли пікових значень. За місяць українці придбали понад 32 тисячі таких машин. У результаті їхня частка на вторинному ринку досягла найбільшого значення - майже в 22%.

Українці купили більш ніж 13,4 тисячі Nissan Rogue, що принесло цій моделі перше місце у рейтингу переваг громадян. Також у трійку лідерів за підсумками минулого року увійшли Hyundai Tucson та Mitsubishi Outlander.

Отже, до вашої уваги двадцятка найпопулярніших моделей вживаних кросоверів 2021 року в Україні :

Nissan Rogue – 13 401 одиниця;

Hyundai Tucson – 11 775;

Mitsubishi Outlander – 11 068;

BMW X5 – 10 941;

Hyundai Santa Fe – 10 007;

Volkswagen Tiguan – 9 796;

Toyota RAV4 – 8 507;

Nissan Qashqai – 8 259;

Volkswagen Touareg – 7 896;

Kia Sportage – 7 420;

Ford Escape – 7 130;

Honda CR-V – 6 450;

Kia Sorento – 6 344;

Mazda CX-5 – 6 014;

ВАЗ 2121 Нива – 5 649;

Dodge Journey – 5 369;

Subaru Forester – 5 437;

Audi Q7 – 5 340;

Jeep Compass – 4 990;

Jeep Cherokee – 4 636.

Читайте також:

Названо топ-20 вживаних автомобілів, які перепродавали в Україні 2021 року

Купівля вживаного автомобіля зі США: як українців дурять із придбанням та на що варто звернути увагу

Вживані автомобілі в США стали кращою інвестицією, ніж біткоїн: аналітики назвали причини