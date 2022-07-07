Категорія
Авто
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Названо топ-5 моделей нових легкових авто, які найчастіше купували українці в червні

Названо топ-5 моделей нових легкових авто, які найчастіше купували українці в червні

Дата публікації
Перегляди
432
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Названо топ-5 моделей нових легкових авто, які найчастіше купували українці в червні

Стало відомо, яким новим легковим автомобілям найбільше віддавали перевагу в Україні за підсумками червня 2022 року.

Зазначимо, що попит у цьому сегменті в першому місяці літа трохи зріс.

Як повідомляє "Укравтопром", найбільшим попитом на українському ринку нових легкових автомобілів користувалися виключно кросовери.

Так, найвищий попит зафіксований на Renault Duster (168 од.), Toyota RAV-4 (118), Toyota Highlander (114), Toyota Yaris Cross (104) та Ford Kuga (84).

Усього від початку року свої перші реєстраційні номери отримали 17,8 тисячі нових легкових авто, що у 2,7 раза менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Додамо, що лідером ринку першого літнього місяця 2022 року стала марка Toyota. Впродовж червня свою першу реєстрацію пройшли 456 авто цієї японської марки, що на 11% більше, ніж у травні.

Читайте також:

Попит на вживані авто за підсумками червня зріс на 135%: топ-5 марок, якими найбільше цікавляться українці

Які комерційні авто найчастіше купують українці: топ-5 марок за підсумками червня

Очікується суттєвий "надлишок" автомобілів: експерт зробив невтішний прогноз купівельної спроможності українців

Наступна публікація