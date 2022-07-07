Названо топ-5 моделей нових легкових авто, які найчастіше купували українці в червні

Стало відомо, яким новим легковим автомобілям найбільше віддавали перевагу в Україні за підсумками червня 2022 року.

Зазначимо, що попит у цьому сегменті в першому місяці літа трохи зріс.

Як повідомляє "Укравтопром", найбільшим попитом на українському ринку нових легкових автомобілів користувалися виключно кросовери.

Так, найвищий попит зафіксований на Renault Duster ( 168 од.), Toyota RAV-4 ( 118 ), Toyota Highlander ( 114 ), Toyota Yaris Cross ( 104 ) та Ford Kuga ( 84 ).

Усього від початку року свої перші реєстраційні номери отримали 17,8 тисячі нових легкових авто, що у 2,7 раза менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Додамо, що лідером ринку першого літнього місяця 2022 року стала марка Toyota. Впродовж червня свою першу реєстрацію пройшли 456 авто цієї японської марки, що на 11% більше, ніж у травні.

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