Названо топ-5 популярних вживаних авто українського ринку 2022 року, яка наразі їхня вартість

Експерти визначили п'ятірку найпопулярніших машин із пробігом, які були ввезені з-за кордону в першій половині 2022 року.

Так, у списку лідерів опинилися одразу дві моделі одного бренду.

Про це повідомляє Інситут досліджень авторинку.

Так, до топ-5 рейтингу ввійшли: Volkswagen Passat, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, Daewoo Lanos та Renault Megane.

Зазначається, що лідер сегменту Volkswagen Passat у квітні подешевшав на 16,4%, а в червні ще на 1% - 7 802 доларів . Зі збільшенням кількості цих авто на ринку, зросла конкуренція. Щоб швидше продати машину, продавцям доводиться знижувати ціни.

Skoda Octavia у квітні подешевшала на 14%, а от у червні мінімально подорожчала — на 0,8%, до 7 327 доларів . Volkswagen Golf у квітні подешевшав на 13%, натомість в червні його середня ціна стала вищою на 4,8% - до 6 125 доларів . Renault Megane, який у квітні подешевшав на майже 20%, у червні подорожчав на 1,4%, - до 6 532 доларів .

Ці моделі є лідерами серед "пригону", тобто імпортних вживаних машин з-за кордону. Через скасування "нульового" розмитнення, продавці почали дещо підіймати ціни на них, усвідомлюючи, що привезти таке ж авто з-за кордону тепер суттєво дорожче.

Середня ціна Daewoo Lanos, лідера внутрішнього перепродажу, у квітні зросла на 2,5%. Проте це не означає, що автомобіль подорожчав. Забезпечуючи потребу в мобільності, українці шукали варіант «аби їхало», і розкупили найдешевші пропозиції цієї моделі. Відповідно зросла і середня ціна машин, що залишилися в продажу. У червні ж середня ціна «ланоса» також знизилася на 15,2% - до 2 713 доларів .

Загалом у червні середня ціна вживаного автомобіля зафіксована на рівні $6 424 , що на 14,1% менше, ніж у лютому, у відсотковому вимірі, та на понад $1 000 менше у грошовому.

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