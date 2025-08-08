Поліція може отримати право під час перевірки документів вилучати водійське посвідчення в ухилянтів

Українська влада готується запровадити новий механізм тиску на тих, хто уникає військового обліку або не реагує на виклики до ТЦК та СП. Зокрема, йдеться про тимчасове вилучення водійських посвідчень. Відповідний законопроєкт №8082 уже отримав схвалення профільного Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури та рекомендований до розгляду в першому читанні.

Про це повідомляє SUV News.

Які правила діють зараз?

На сьогодні закон дозволяє ТЦК надсилати повістки або вимоги про прибуття водіям, які підлягають військовому обліку. У разі їхнього ігнорування, військкомат має право звертатися до суду з проханням тимчасово обмежити водієві право керування транспортом.

Проте на практиці цей механізм майже не застосовується. Причини — бюрократичні труднощі, складність виконання судових рішень і недостатня координація між судами, ТЦК та правоохоронними органами.

Що змінює законопроєкт №8082?

У разі ухвалення документа, поліція отримає повноваження безпосередньо під час перевірки документів (наприклад, на блокпостах чи під час зупинки автомобіля) вилучати водійське посвідчення у тих, хто ухиляється від мобілізаційних обов’язків і щодо кого вже існує відповідне судове рішення.

Це не буде покаранням чи позбавленням права на керування — йдеться про тимчасовий запобіжний захід. Його мета — стимулювати людину з’явитися до ТЦК.

Законопроєкт ще не винесений на голосування у парламенті, однак схвалення комітетом і наявність підтримки серед депутатів свідчать про високу ймовірність його ухвалення найближчим часом.

Що це означає для водіїв?

Для чоловіків, які ухиляються від військового обліку або ігнорують повістки, ситуація змінюється: навіть без порушення правил дорожнього руху, вони можуть втратити право керування авто на невизначений термін.

Нагадаємо, відповідно до норм Кодексу адміністративного судочинства, якщо громадянин України не виконав вчасно вимоги ТЦК щодо військового обов’язку, військкомат звертається до суду із позовом про застосування тимчасового обмеження щодо чоловіка у праві керування транспортом. Якщо Рада ухвалить законопроєкт №8082, то таким чином на законодавчому рівні будуть врегульовані наслідки рішення суду про обмеження у праві керування.