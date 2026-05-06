Неприємна звістка для водіїв авто: кому доведеться платити 4000 грн щомісяця

Водій авто / © Pixabay

Реклама

В Україні пропонують запровадити податок на електромобілі, щоб компенсувати відсутність акцизу на пальне. Власників електрокарів можуть зобов’язати щомісяця сплачувати внески на утримання доріг у розмірі 4000 грн.

Про це розповів нардеп, очільник підкомітету енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики Сергій Нагорняк, повідомляє «Телеграф».

Пільги для електромобілів можуть переглянути

В Україні можуть переглянути систему пільг для електромобілів. Зокрема, обговорюється ідея запровадження нового податку для їхніх власників. Ініціатори пояснюють це тим, що такі авто користуються низкою преференцій і не сплачують акциз на пальне.

Реклама

Як зазначає Нагорняк, фактично держава вже неодноразово підтримувала власників електрокарів, причому йдеться не лише про пільгове ввезення, а й про постійні дотації.

«Держава субсидіювала їх тричі: спочатку дозволила ввезти електрокари без сплати мита, потім постійно дотує їхнє заряджання за пільговим тарифом, і ще — жодної копійки не відраховується у дорожній фонд, бо акциз на пальне вони не сплачують«, — пояснив нардеп.

Зазвичай кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та утримання доріг.

«Вони заряджають свої авто вночі по 2,16 грн замість денних 4,32 грн», — додав Нагорняк.

Реклама

Розмір податку для власників електромобілів

За словами нардепа, він планує долучитися до підготовки законопроєкту, який передбачатиме оподаткування власників електромобілів для фінансування дорожньої інфраструктури. Раніше політик озвучував орієнтовні ставки та підкреслював, що податок залежатиме від категорії авто. Наприклад, для машини вартістю близько 30 тис. дол. щомісячний платіж може становити приблизно 4000 грн.

Водночас оільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що наразі такі ініціативи не перебувають на розгляді.

«В Комітеті є багато законопроектів, у яких, скажімо м’яко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!» — написав Гетманцев у Мережі.

Нагадаємо, раніше нардеп Юрій Камельчук повідомив про обговорення запровадження нового податку для власників електромобілів, оскільки їхня кількість зросла від 20 до 300 тис., а акциз на пальне вони не сплачують. За словами парламентаря, це може бути фіксований щомісячний або щорічний платіж, який спрямують до Дорожнього фонду на ремонт шляхів.

Реклама

Новини партнерів