Незабаром на фронті: ЗСУ отримають сотню новеньких пікапів

Фонд компетентної допомоги армії “Повернись живим” придбав для військових 100 нових пікапів, загальною вартістю 2 600 000 євро.

Так, військові Збройних сил України незабаром матимуть у своєму розпорядженні "нулячі" пікапи.

Про це повідомив керівник військового відділу “Повернись живим” Андрій Римарук, передає Auto-Consulting.

"Ми придбали для ЗСУ 100 новеньких пікапів, вартістю 26 тисячі євро кожен. Наразі авта прямують в Україну: за кілька днів ми облікуємо їх та почнемо процес передачі на передову", - зазначив Римарук.

Автомобілі були закуплені у міжнародної компанії, яка працює в Європі, але має українське коріння. Знаючи ситуацію в Україні, вона підготувала пікапи до відправки через кілька днів після оплати. Це рекордний для таких операцій термін.

"Цю сотню машин, як і в попередні рази, фонд передасть насамперед мобільним вогневим групам: тим, хто має швидко пересуватися фронтом і знищувати, зокрема, повітряні цілі. Ми купуємо для військ саме нові, а не вживані авто, бо знаємо, як важливо під час бойових завдань не думати про технічний стан транспорту", - йдеться в повідомленні.

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