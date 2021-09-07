Незабаром водії можуть зіткнутися з масовими штрафами: кого це стосуватиметься та як не отримати "лист щастя"

Незабаром водії можуть зіткнутися з масовими штрафами: кого це стосуватиметься та як не отримати "лист щастя"

Суми грошового покарання досить великі.

В Україні від 1 жовтня буде впроваджена автофіксація перевищення вагових норм.

Зазначимо, що це передбачено законами №1534-IX і 1582-IX. Водночас, кажуть юристи, штрафи за перевищення вагових норм будуть платити аж ніяк не перевізники або вантажовідправники.

Варто наголосити, що санкція за таке порушення вельми не маленька - від 8 500 грн до 51 тисячі грн , пише "Дорожній адвокат".

Так, кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП) доповнено частиною 2 статті 132-1, яка передбачає такі адміністративні штрафні санкції:

8 500 грн випишуть в разі перевищення габаритно-вагових норм від 5 до 10% включно;

17 тисяч грн - в разі перевищення більше 10%, але не більше 20%;

34 тисячі грн - в разі перевищення більш 20%, але не більше 30%;

51 тисячу грн - в разі перевищення більш 30%.

КУпАП передбачає, що відповідальність за такі порушення несе фізособа чи керівник юрособи, за яким зареєстрована вантажівка. Але якщо до Єдиного держреєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача - відповідальність понесе саме та людина, яка керувала фурою.

"Укртрансбезпека", аби визначити особу, якій слати "лист щастя" зі штрафом, буде користуватися спеціальним Реєстром відомостей про належних користувачів транспортних засобів. Штрафні санкції можуть бути виписані на фактичного користувача, якщо інформація про нього внесена в цю базу. Якщо такого так не виявиться - у відповіді власник фури.

В Україні багато власників вантажівок не подавали до реєстру відомостей про користувачів цих транспортних засобів. Але выд 1 жовтня поточного року вони повинні це зробити, а якщо немає, то постанову про порушення отримає власник вантажівки.

Щоб не потрапити на штраф, юристи радять власникові вантажівки подати заяву про внесення в базу відомостей про фактичного користувача, який користується транспортом. Це можна зробити в сервісному центрі МВС або онлайн. Тоді штраф отримає вже безпосередньо водій, а не власник, вказаний в свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу.

Раніше водіям розповіли важливу деталь щодо здійснення габаритно-вагового контролю.

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