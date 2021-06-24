Низка АЗС України змінили ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз

І це після встановлення нової граничної вартості.

Українські мережі АЗС у четвер, 24 червня , скорегували вартість бензину, дизельного пального та автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Так, найбільша консолідована мережа групи "Приват" ("Авіас", ANP, "Укрнафта" і інші - всього 1 540 станцій) підняла ціни на бензин і дизельне пальне на 1 грн/л.

Зокрема, в мережі ANP бензин марки А-92 подорожчав до 27,95 грн/л, А-95 - до 28,95 грн/л і ДП - до 28,00 грн/л. На станціях "Укрнафти" ціни на "двійку" зросли до 28,00 грн/л, на "п'ятірку" та дизпальне - до 29,00 і 28,00 грн/л.

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Що стосується автогазу, то його ціна зменшилася. Заправитися блакитним пальним стало дешевше від 10 до 50 коп./літр.

У мережах ОККО і WOG продукт подешевшав на 50 коп./л, до 15,99 і 15,98 грн/л. На станціях "Автотранс" ціна автогазу опустилася на 10 коп./л, до 15,88 грн / л. Окрім того, мережа "БРСМ" знизила ціну ресурса на 10 коп./л тільки в Черкаській області - до 15,29 грн/л.

Середня вартість ЗВГ в Україні 24 червня склала 15,44 грн/л (-13 коп./л).

enkorr.ua

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