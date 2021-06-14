Низка АЗС України змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправитися ними стало дорожче.

Українські мережі АЗС протягом минулого тижня, від 4 до 11 червня , скоригували вартість бензину, дизельного пального та автогазу.

Про це свідчать дані Консалтингової компанії "А-95", передає UBR.

Так, середня ціна бензину зросла на дві копійки. Літр марки А-92 подорожчав до 28,2 грн, а А-95 - до 28,98 грн. У той же час вартість дизельного пального в середньому знизилася на копійку - до 27,34 грн, а автогазу - на три копійки, до 15,66 грн.

Протягом семи днів жодна з АЗС, які моніторить компанія, не зменшили цін на А-95 - тільки підвищували. Діапазон зростання - від 10 до 30 копійок за літр. Максимально піднявся цінник на заправках "Татнефть-АЗС-Україна" - до 29,4 грн. На 20 коп./літр - на "БРСМ-Нафта" і Marshal, до 28,54 грн і 27,7 грн відповідно. Остання ціна є мінімальною на ринку. Водночас найвищі - встановлені на заправках мережі "Паралель" (31,49 грн).

Аналогічна ситуація спостерігається і з вартістю "А-92". Жоден з рітейлерів не опустив її. Найвищий показник підвищення - на "Татнефть-АЗС-Україна", на 30 коп./літр, до 28,38 грн. Цінники на "БРСМ-Нафта" і Marshal виросли на 20 коп./літр, до 27,54 грн і 26,7 грн.

Найдорожчий 92-й продається на заправках WOG, "Паралель" і Socar (29,75 грн). Найнижчі розцінки - на Marshal (26,7 грн).

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На роздрібному ринку дизельного пального за тиждень відбулися такі зміни:

Marshal підняв ціну на 20 коп./літр, до 25,9 грн;

"БРСМ-Нафта" опустила її на 19 коп./літр, до 26,2 грн;

Motto знизила "прайс" на 17 коп./літр, до 26,36 грн.

Найвища ціна встановлена ​​на заправках Socar (30,98 грн), а найнижча - "Авантаж 7" (25,85 грн).

У той же час дев'ять мереж АЗС змінили розцінки на автогаз. Підвищила ціну тільки одна - Mango (на 2 коп./літр, до 15,17 грн). Решта - знизили її в діапазоні від 8 до 33 коп./літр Максимально опустив ціну "Авантаж 7", до 14,85 грн. Найвищі цінники на автогаз встановлені на заправках мережі "Автопорт" - 16,5 грн, а низькі - на "Авантаж 7" (14,85 грн).

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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