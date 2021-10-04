Низка АЗС України змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Реакція після коригування від Мінекономіки була миттєвою.

Українські мережі АЗС у понеділок, 4 жовтня , змінили вартість бензину та дизельного пального.

Про це повідомили в Консалтинговій групі "А-95" з посиланням на дані щоденного моніторингу роздрібного ринку нафтопродуктів, передає Enkorr.

Зокрема, на WOG і ОККО бензин марки А-95 і А-92 подорожчав на 33 коп./л і 50 коп./л, до 31,50 грн/л і 30,99 грн/л відповідно. Водночас дизельне пальне в цих мережах подорожчало на 64 коп./л, до 30,23 грн/л. Крім того, на 0,2-1 грн/л дизельне пальне подорожчало в мережах Marshal, Green Wave і "Авантаж 7".

В результаті 4 жовтня середня ціна "двійки" в Україні зросла на 11 коп./л, до 29,17 грн/л, "п'ятірки" - на 7 коп./л, до 30,01 грн/л, а ціна дизпального - до 28,70 грн/л (+14 коп./л).

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,50 гривень за літр, для дизельного пального - 23,23 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зросла на 33 коп./літр та 64 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,50 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 30,23 грн/л.

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