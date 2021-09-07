Низка АЗС України змінили вартість бензину та дизельного пального

І знову в бік подорожчання.

Українські мережі АЗС у вівторок, 7 вересня , скорегували ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Так, середня ціна в країні бензину А-92 зросла на 3 коп./л і склала 28,91 грн/л, бензин А-95 подорожчав також на 3 коп./л - до 29,87 грн/л, а дизельне пальне - на 4 коп./л, до 28,13 грн/л.

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Зокрема, на зміну граничних цін відреагувала мережу AMIC. Компанія підняла ціну на всі види пального на 19-31 коп./л: бензин марки А-92 подорожчав до 29,65 грн/л, А-95 - до 30,63 грн/л, ДП - до 28,30 грн/л.

У мережі BVS бензин А-92 подорожчав до 29,29 грн/л (+50 коп./л), А-95 - до 30,19 грн/л (+40 коп./л) і ДП - до 28,19 грн/л (+40 коп./л). Такі мережі як Prime, Chipo, "Катрал" та Mango та підняли ціни на паливо в межах 20-40 коп./л.

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 25,94 гривні за літр, для дизельного пального - 21,69 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального збільшилася на 41 коп./літр та 58 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 30,94 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 28,69 грн/л.

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