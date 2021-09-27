Низка українських АЗС змінили ціни на бензин та дизельне пальне

Заправитися одним із видів стало дешевше.

Українські мережі АЗС протягом минулих вихідних, від 24 до 27 вересня , скорегували вартість бензину та дизельного пального.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr.

Зазначається, що низка мереж знизили вартість бензину в межах 30-80 коп./л, але на 15-30 коп./л підняли ціни на дизельне пальне.

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Зокрема, весь бензин на станціях "Олас", BVS і Chipo здешевшав на 10-80 коп./л, водночас ДП на BVS і Chipo додало 30 коп./л.

На станціях KLO ціни на бензин залишився такими, як був, а на дизельне пальне їх було піднято на 24 коп./л, до 29,23 грн/л. Також на 15 і 25 коп./л, до 26,93 грн/л і 27,15 грн/л, здорожчало дизпальне в мережі "БРСМ-Нафта" і Motto відповідно. Відкоригували свої ціни AMIC і "Автопорт".

enkorr.ua

Додамо, що Міністерство економіки України нещодавно опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, середні розрахункові ціни для бензину наразі становлять 26,17 гривні за літр, для дизельного пального - 22,59 гривні за літр. Таким чином, середня вартість цих видів пального зменшилася на 44 коп./літр та зросла на 27 коп./літр відповідно.

Із урахуванням граничних торговельних націнок максимальна ціна на "звичайний" бензин в роздрібних мережах не повинна перевищувати 31,17 грн/л, на "звичайне" дизпальне - 29,59 грн/л.

Раніше британці назвали автомобілі з найменшою та найбільшою витратою пального від заявленого.

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