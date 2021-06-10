Низка українських АЗС змінили вартість автогазу: за скільки наразі ним можна заправитися

Його ціна впала.

Українські мережі АЗС у четвер, 10 червня , скорегували вартість автогазу.

Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95", передає Enkorr. Зазначається, що заправитися блакитним пальним стало дешевше, адже його ціна впала від 10 до 30 коп./літр.

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Так, автогаз в мережі AMIC подешевшав на 10 коп./л, до 15,15 грн/л, в мережі Prime - на 30 коп./л, до 15,00 грн/л. "Авантаж 7" і Shell знизили ціну ресурсу на 7 і 8 коп./л відповідно.

На станціях "БРСМ-Нафта" в Харькговской і Черкаській областях ціна автогазу знизилася на 20 коп./л, до 15,79 і 15,59 грн/л відповідно. У той же час в Дніпропетровській області ресурс подорожчав на 30 коп./л, до 15,59 грн/л. Також варто відзначити, що в мережі Motto ресурс подорожчав на 20 коп./л, до 15,08 грн/л в Дніпропетровській області, але подешевшав на 10 коп./л в Київському регіоні (15,78 грн/л).

Середня вартість ЗВГ в Україні 10 червня склала 15,67 грн/л (-1 коп./л).

enkorr.ua

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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