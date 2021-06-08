Низка українських АЗС змінили вартість бензину та дизельного пального

Заправитися ними стало дорожче.

Українські мережі АЗС протягом минулих вихідних, від 4 до 7 червня , змінили ціни на бензин та дизельне пальне.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95". Зазначається, що заправитися цими видами пального стало дорожче, адже їхня вартість зросла від 10 до 20 коп./літр.

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Зокрема, у мережі "БРСМ-Нафта" ціни на бензини зросли на 20 коп./л: бензин марки А-92 здорожчав до 27,54 грн/л, А-95 – до 28,54 грн/л. Водночас ДП здорожчало на 13 коп./л, до 26,52 грн/л.

Мережа Motto підвищила ціни на бензини на 10 коп./л: "двійка" в середньому здорожчала до 27,15 грн/л, "п'ятірка" – до 28,06 грн/л. На 10 коп./л, до 29,09 грн/л, зросла ціна бензину марки А-95 у мережі BVS.

На станціях "Авантаж 7" бензин здорожчав на 17 коп./л. Так, ціна на А-92 збільшилася до 27,28 грн/л, А-95 – до 28,28 грн/л.

До вашої уваги вартість бензину та дизеля за окремими операторами.

enkorr.ua

Раніше розповідалося про те, що Мінекономіки опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

Так, із урахуванням максимальної торговельної націнки, яка згідно з постановою уряду про держрегулювання цін повинна бути не більше 5 грн за літр на бензин і 7 грн за літр на дизельне паливо, гранична вартість бензину А-95 становить 29,92 грн за літр, що на 8 коп./літр вище ціни, встановленої на останню декаду травня. Гранична ціна ДП, своєю чергою, встановлена на рівні 27,91 грн за літр (+2 коп./літр).

Додамо, Кабмін дозволив АЗС підвищити вартість бензину та дизельного пального.

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