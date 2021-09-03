Нові дорожні знаки в Україні суперечать один одному: експерт розповів нюанси

Нові дорожні знаки в Україні суперечать один одному: експерт розповів нюанси

Це може призвести до неабиякої плутанини.

Автомобілістам розповіли певні проблеми зі встановленням нових дорожніх знаків.

На це у своїй сторінці Facebook вказав автоюрист Володимир Караваєв.

Так, у липні цього року Кабмін затвердив дорожній знак 6.10 (на фото зліва). Однак, від 1 листопада в силу вступить інший знак з нового стандарту ДСТУ 4100:2021 (на фото праворуч).

Караваєв задається питанням, який у підсумку дорожній знак стоятиме перед постами поліції. За його словами, якщо затверджений урядом, то всі знаки 3.29 стануть "липою", оскільки знак 6.10, що пояснює причину обмеження швидкості, не буде відповідати стандарту.

Про це свідчить пункт 12.10 ПДР. Якщо дорожні знаки обмеження швидкості руху встановлені з порушеннями, водій не зобов'язаний платити штраф.

"... разом із знаками обмеження швидкості руху 3.29 обов’язково встановлюються відповідні дорожні знаки, які попереджають про... наближення до відповідного об’єкта.

У разі коли дорожні знаки обмеження швидкості руху 3.29 встановлені з порушенням визначених цими Правилами вимог щодо їх введення чи з порушенням вимог національних стандартів..., водій не може бути притягнений до відповідальності згідно із законодавством за перевищення встановлених обмежень швидкості руху", - йдеться в повідомленні.

Раніше юрист розповів, коли водій може ігнорувати вимоги дорожніх знаків.

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