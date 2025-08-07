ТСН у соціальних мережах

Нові штрафи для водіїв вступили в дію: за що карають до 9 тисяч грн

За в’їзд до природоохоронних територій транспортом тепер можна отримати штраф.

В Україні набули чинності нові обмеження для автомобілістів

В Україні набули чинності нові обмеження для автомобілістів / © Pixabay

В Україні від 1 серпня діє заборона на пересування будь-якого механічного транспорту у межах територій, які мають статус об’єктів природно-заповідного фонду.

Це передбачено новим Законом №4188-IX, що вже набув чинності.

Порушення цих норм тягне за собою штраф:

  • для звичайних громадян — від 153 до 408 грн

  • для посадовців — від 255 до 510 грн

Окрім штрафу, з водіїв стягуватимуть кошти за шкоду, якої транспорт завдає природі.

Сума залежить від виду транспорту і обчислюється за кожні пройдені 100 метрів:

  • мотоцикли та мопеди — 4 020,80 грн

  • легкові авто, пікапи, мікроавтобуси — 6 428,80 грн

  • вантажівки та автобуси — 8 848,00 грн

Обмеження не поширюються на окремі категорії осіб, які виконують службові обов’язки:

  • працівники установ природно-заповідного фонду

  • екологічна інспекція та представники органів місцевої влади, які здійснюють контроль у сфері охорони довкілля

  • поліція, рятувальники, медики, військові та інші спеціальні служби

  • працівники, які обслуговують об’єкти інфраструктури в межах заповідних зон

Також право на проїзд залишили за тими, хто володіє або користується землею в межах таких територій, а також мешканцями, які проживають у господарських або буферних зонах, але лише на обмежених ділянках поза межами доріг загального користування.

Раніше повідомлялося, що в Україні водії ризикують втратити права через відсутність однієї речі в авто.

