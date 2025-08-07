- Дата публікації
-
- Категорія
- Україна
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Нові штрафи для водіїв вступили в дію: за що карають до 9 тисяч грн
За в’їзд до природоохоронних територій транспортом тепер можна отримати штраф.
В Україні від 1 серпня діє заборона на пересування будь-якого механічного транспорту у межах територій, які мають статус об’єктів природно-заповідного фонду.
Це передбачено новим Законом №4188-IX, що вже набув чинності.
Порушення цих норм тягне за собою штраф:
для звичайних громадян — від 153 до 408 грн
для посадовців — від 255 до 510 грн
Окрім штрафу, з водіїв стягуватимуть кошти за шкоду, якої транспорт завдає природі.
Сума залежить від виду транспорту і обчислюється за кожні пройдені 100 метрів:
мотоцикли та мопеди — 4 020,80 грн
легкові авто, пікапи, мікроавтобуси — 6 428,80 грн
вантажівки та автобуси — 8 848,00 грн
Обмеження не поширюються на окремі категорії осіб, які виконують службові обов’язки:
працівники установ природно-заповідного фонду
екологічна інспекція та представники органів місцевої влади, які здійснюють контроль у сфері охорони довкілля
поліція, рятувальники, медики, військові та інші спеціальні служби
працівники, які обслуговують об’єкти інфраструктури в межах заповідних зон
Також право на проїзд залишили за тими, хто володіє або користується землею в межах таких територій, а також мешканцями, які проживають у господарських або буферних зонах, але лише на обмежених ділянках поза межами доріг загального користування.
