Нові стандарти безпеки: в Україні з'явиться низка дорожніх знаків

Їх буде запущено восени 2021 року.

Від 1 жовтня в Україні набувають чинності нові стандарти безпеки у частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.".

Про це повідомляє "Укравтодор" на сторінці у Facebook.

Зазначається, що основними змінами в цьому напрямку є:

зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;

внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;

будуть запроваджені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" та "Кінець платної дороги".

Також ДСТУ доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. №790 та графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

Укравтодор

Крім того, додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Стандарти доповнено новими знаками і табличками, пов’язаними з велоінфраструктурою. Також зміни стосуються знаків індивідуального проєктування – шрифтів, форми стрілок, введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

Укравтодор

Раніше розповідалося про те, що "Укравтодор" перекриває для ремонту ділянки важливих трас у Київській області.

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