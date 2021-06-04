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Нові стандарти безпеки: в Україні з'явиться низка дорожніх знаків

Нові стандарти безпеки: в Україні з'явиться низка дорожніх знаків

УНІАН

Їх буде запущено восени 2021 року.

Від 1 жовтня в Україні набувають чинності нові стандарти безпеки у частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.".

Про це повідомляє "Укравтодор" на сторінці у Facebook.

Зазначається, що основними змінами в цьому напрямку є:

  • зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;

  • внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;

  • будуть запроваджені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" та "Кінець платної дороги".

Також ДСТУ доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. №790 та графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.

© Укравтодор
Укравтодор

Крім того, додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.

Стандарти доповнено новими знаками і табличками, пов’язаними з велоінфраструктурою. Також зміни стосуються знаків індивідуального проєктування – шрифтів, форми стрілок, введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.

© Укравтодор
Укравтодор

Раніше розповідалося про те, що "Укравтодор" перекриває для ремонту ділянки важливих трас у Київській області.