Нові стандарти безпеки: в Україні з'явиться низка дорожніх знаків

Їх буде запущено восени 2021 року.
Від 1 жовтня в Україні набувають чинності нові стандарти безпеки у частині "Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні.".
Про це повідомляє "Укравтодор" на сторінці у Facebook.
Зазначається, що основними змінами в цьому напрямку є:
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зображення дорожніх знаків приведено у відповідність до Конвенції про дорожні знаки і сигнали та доповнено новими дорожніми знаками;
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внесено зміни до зображень знаків відповідно до змін нормативно-правових актів;
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будуть запроваджені нові дорожні знаки "Автозаправні/Електрозарядні станції", таблички "Місце для зарядки електромобілів", "Платна дорога" та "Кінець платної дороги".
Також ДСТУ доповнено знаками щодо прикордонної смуги відповідно до постанови КМУ від 9 листопада 2016 р. №790 та графічними матеріалами для уникнення неоднозначного трактування принципу встановлення та застосування кількох дорожніх знаків на одній опорі.
Крім того, додано новий розділ, де вказано, як розміщувати знаки на щитах і фонових щитах та введено окремий дорожній знак для позначення діагональних пішохідних переходів на перехрестях.
Стандарти доповнено новими знаками і табличками, пов’язаними з велоінфраструктурою. Також зміни стосуються знаків індивідуального проєктування – шрифтів, форми стрілок, введено символи для позначення центру населеного пункту, річки.
Раніше розповідалося про те, що "Укравтодор" перекриває для ремонту ділянки важливих трас у Київській області.