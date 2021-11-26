Новий електрокрос Mercedes-Benz EQB з’явився на ринку України

Великий салон та потужна батарея - новий електрокрос має що показати.

Електро новинка від німецьких інженерів - Mercedes-Benz EQB поповнила асортимент електрокарів бренду, представлених на нашому ринку.

Про це повідомили на офіційному сайті компанії “ АвтоКапітал ” - генеральному представництві Mercedes-Benz в Україні.

Автомобіль має досить багато простору в салоні. Тож, навіть у базовій комплектації можна замовити додатковий третій ряд сидінь, що складається з двох індивідуальних крісел.

zaxid.net

Це стало можливо завдяки довгій колісній базі (2829 мм). Також загальні габарити електрокросу досить солідні (Д/Ш/В: 4684/1834/1667 мм). Об'єм багажнику може бути різний від 495 до 1710 л або від 465 до 1620 л для 5- та 7-місної версії відповідно.

Наразі до купівлі доступні версії: EQB 300 4Matic потужністю 168 кВт та EQB 350 4Matic потужністю 215 кВт, цих агрегатів повинно повністю вистачити на автомобіль такого розміру. Запас ходу обох версій також нічогенький - згідно з WLTP 419 км. За бюджетну версію EQB 300 4Matic доведеться викласти 45465 євро (приблизно 1,386 млн грн), а за більш оснащений EQB 350 4Matic 47 589 євро (приблизно 1,451 млн грн).

Компанія Mercedes постійно працює над вдосконаленням електромобілів, нещодавно вони запатентували унікальну систему гальмування для електромобілів.