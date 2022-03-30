Новий сервіс для перевірки водіїв запрацював в Україні

Тепер для того, щоб дізнатись всю інформацію про авто, треба зробити лише одну фотографію.

Більшість водіїв стикаються з проблемою великих заторів на блокпостах. Адже військовим потрібен час на перевірку документів водія та його пасажирів.

Щоб уникнути великого скупчення автомобілів на блокпостах, було вирішено розробити спеціальний сервіс під назвою ODB Auto. Про це повідомляє видання “Автоцентр”.

Як розповідає розробник Андрій Роговський, ця програма зможе значно знизити навантаження на СБУ та ТРО, які кожного дня перевіряють тисячі авто.

Нова програма використовує спеціальний машинний алгоритм, який без проблем розпізнає автомобільні номери. Також, дані для пошуку не потрібно буде вводити вручну, все підтягує автоматично.

Все що потрібно, це відсканувати автомобільний номер смартфоном і він починає перевірятися через усі доступні бази, включно з Opendatabot. Наразі система вже працює в 24 областях України.

Нагадаємо, що впродовж 28 березня правоохоронці затримали 5 диверсантів, які збирали інформацію для російських окупантів та підтримували ворога.

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