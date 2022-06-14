Нульове розмитнення "євроблях": звідки привозять вживані авто українці та яка їхня ціна

Від початку дії нульового розмитнення Україні привезли понад 140 тисяч вживаних транспортних засобів. Найбільше — легкових автомобілів доступного цінового сегмента.

Від 9 квітня до 19 травня українці привезли з-за кордону 90 269 транспортних засобів за нульовим розмитненням. З них 95,7% (86,4 тисячі) були легковими авто, 3,4% склали вантажні авто (1,9 тисячі), 0,6% сідлових тягачів (354) та 0,3% автобусів (155).

Як повідомляє Інститут досліджень авторинку, порівнюючи з аналогічним періодом минулого 2021 року (квітень-травень), загальний імпорт вживаних транспортних засобів зріс лише на 6%. Тобто, зростання імпорту не можна назвати багаторазовим, а скоріше поверненням до "довоєнних" об’ємів з невеликим зростанням.

Перше місце в топі найпопулярніших країн зайняла сусідня Польща. З цієї країни українці експортували 37,2% від загальної кількості вживаних авто за нульовим розмитненням — понад 30 тисяч авто. На другому місці опинилася Німеччина (28,7%, понад 23 тисячі авто). Третє місце зайняла Литва (13%, 10,5 тисячі авто). США, яка до початку повномасштабного вторгнення очолювала рейтинг країн, звідки українці привозили найбільше авто, опустилася аж на четверте місце, із часткою 5,2% та показником в трохи більше, як 4 тисячі експортованих до України машин.

Також популярністю серед українців користуються Чехія, Нідерланди, Франція, Словаччина, Бельгія та Швейцарія.

Щодо цін, то у більшості українці потребують недорогих автомобілів доступної цінової категорії. Статистика це підтверджує: понад 78% легковиків, привезених під нульове розмитнення, були ціною до $5 тисяч. Найбільше купували автомобілі в цінових діапазонах $1-2 тисячі (28,2%) та $2-3 тисячі (19,5%).

Середня вартість вживаного "легковика" з-за кордону, який привозили під нульове розмитнення, склала $4 268. У січні-лютому цей показник був на рівні $4 759.

Цікаво, що у період дії нульового розмитнення суттєво скоротилася частка автомобілів ціною до $1 тисячі. У січні-лютому таких машин було 17,2% від загальної кількості (9,8 тисячі), а у квітні-травні — лише 6,2% (5,3 тисячі). Це може означати дві речі. Перше: українці перестали занижувати митну вартість, адже за відсутності митних платежів, вона не впливає на їх розмір. І друге: сума, яку українці готові витратити на купівлю авто, не змінилася, проте раніше значну частину цих коштів складали податки на імпорт. За їх відсутності, можна витратити більше власне на купівлю самого автомобіля, а отже купити дещо дорожчу машину.

Також помітно, що кількість імпортних автомобілів різко зменшується після позначки в $10 тисяч, а за увесь час дії нульового розмитнення до України привезли лише 348 "легковиків" вартістю понад $50 тисяч (0,4% від загальної кількості).

Додамо, що на початку квітня Верховна Рада звільнила від митних платежів усі транспортні засоби, що ввозяться до країни. Українців звільнили від сплати ПДВ, акцизу та ввізного мита під час розмитнення автомобілів. Закон про "нульове розмитнення" дозволяє без сплати податків ввозити до України транспортні засоби на час дії військового стану - поки що, це до 23 серпня.

Це було зроблено для того, щоб швидко доставити автомобілі для армії, тероборони та всіх гуманітарних і військових потреб. А також, щоб відновити автопарк простих українців, чиї автомобілі були знищені у результаті бойових дій.