Оновлена версія флагманського позашляховика Range Rover офіційно презентована в Україні: оголошена вартість

Модель доступна в чотирьох комплектаціях.

Як відомо, наприкінці жовтня британська компанія Jaguar Land Rover презентувала флагманський позашляховик Range Rover п'ятого покоління.

Тепер, за інформацією Auto24, ця культова модель офіційно представлена й в Україні.

Зазначається, що український ринок став одним із перших в Європі, де презентували цю модель. Автомобіль почнуть продавати лише влітку 2022 року. Для України британський виробник виділив квоту 350 машин, причому на сьогодні 200 автомобілів уже знайшли своїх майбутніх власників.

Так, флагманський позашляховик зберіг впізнавані форми, але разом з тим виглядає по-новому. До замовлення доступні версії SE, HSE, Autobiography та First Edition, згодом буде наявний також Range Rover SV — ексклюзивна інтерпретація від відділу створення персоналізованих авто (SVO).

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Три лінії, що вирізняють Range Rover 5-го покоління і водночас простежуються крізь усі покоління позашляховика: похила лінія даху, горизонтальна лінія посередині кузова і висхідна лінія порогу. Загалом, в екстер’єрі нового Range Rover дизайнери зменшили кількість з’єднань, коли видно дотичність деталей одна до одної — для цього використовували навіть зварювання лазерним променем. Короткий передній звис та нова обтічна задня частина створюють краплеподібну форму. Крім того, машина отримала систему автоматичного паркування, нові адаптивні світлодіодні фари, системи придушення шумів, активну стабілізацію Dynamic Response Pro, векторизацію тяги та зміну їздових режимів Terrain Response 2.

Центральне місце у салоні відведено великому сенсорному дисплею діагоналлю 13,1 дюйма. Інфо-розважальна система Pivi Pro підтримує програми Apple CarPlay та Android Auto та має до 8 роз'ємів USB-C. Як опція передбачені індивідуальні сенсорні дисплеї на 11,4 дюйма для пасажирів другого ряду. Крім того, мультимедіа має функцію оновлення "повітрям". Позашляховик збудований на новій архітектурі MLA-Flex. Покупці зможуть вибрати 4-, 5- або 7-місну конфігурацію салону.

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Лінійка двигунів — це бензинові і дизельні варіанти, а також плагін-гібридні й м’які гібридні. Вершиною потужності є новий бензиновий V8 бітурбований двигун P530 — із ним Range Rover став спритнішим. Попередня модель із 5-літровим двигуном V8 прискорювалася від 0 до 100 км/год за 5,4 с, нова ж модель із 4,4-літровим двигуном V8 прискорюється за 4,6 с. А витрати пального у новому Range Rover із двигуном V8 зменшилися на 17%, становлячи 12 л на 100 км у комбінованому циклі.