Отримати водійське посвідчення стане складніше: у МВС запровадили нові запитання для іспитів

Головний сервісний центр Міністерства внутрішніх справ розробив більше 250 нових тестових питань до екзаменаційних білетів для складання теоретичного іспиту на водійські права.

Окрім того, було додано абсолютно новий розділ "Панель приладів", розуміння якого необхідне для керування сучасними автомобілями.

Про це йдеться на сторінці Головного сервісного центру МВС у Facebook.

"Питання адаптовані до інноваційних рішень європейського формату, а саме Франції, досвід якої було проаналізовано для прикладу. Адже тут значну увагу приділяють підвищенню культури водіння в цілому, поєднанню теоретичних та практичних навичок керування, безпеці всіх учасників дорожнього руху і прийняттю рішень в критичних ситуаціях", - йдеться в повідомленні.

Водночас, в ГСЦ вказали, що кількість жертв ДТП за 2021 рік у Франції є удвічі меншою, ніж в Україні.

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