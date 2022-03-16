Пальне в Україні незабаром має стати дешевшим: уряд вніс відповідний законопроєкт

Верховна Рада підтримала законопроєкт і тепер очікуємо суттєвого зниження цін на пальне.

Кабінет міністрів України вніс на розгляд законопроєкт, який передбачає скасування акцизного податку на пальне та значно зменшує ставку податку на додану вартість з 20% до 7%. Верховна Рада вже підтримала цей закон.

Це означає, що незабаром, ціни на бензин, дизель та зріджений газ повинні істотно зменшитись. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомила віцепрем’єр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Так, документ скасовує акциз на пальне та знижує ставку ПДВ з 20% до 7%, що "суттєво зменшує розмір податків, які раніше становили понад половину ціни".

Також, треба зауважити, що уряд змінив формулу, за якою рахується максимальна ціна пального на заправках. Тепер в ній збільшили ціну логістики та доплату до котирування у Північно-західній Європі, що дозволить включати в розрахунок додаткові витрати, що виникли після переорієнтації постачання з Білорусі та РФ на західний кордон України.

Тепер мережам буде вигідніше завозити в Україну більшу кількість пального і це повинно знищити дефіцит і відновити роботу великих мережевих заправок.

Націнка компаній нікуди не зникне, але і не зросте та залишиться на рівні, який прийняли ще до війни: 4,55 грн на літр бензинів та 5 грн на літр дизелю.