Патрульна поліція анонсувала появу нових функцій у системі автофіксації порушень ПДР: що зміниться

Це повинно статися в 2022 році.

В Україні збираються розширити список функцій системи автофіксації порушень ПДР.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Він зазначив, що наразі на дорогах країни працює 236 камер автоматичної фіксації порушень ПДР, а до кінця цього року буде 270 камер. Більш того, на 2022 рік заплановано запуск ще 210 комплексів, а на 2023 рік — ще 100.

Окрім того, за словами Білошицького, планується у першому кварталі 2022 року запустити тестування системи автоматичної фіксації на такі порушення ПДР, як проїзд на заборонний сигнал світлофору, порушення встановленої для транспортних засобів заборони виїзду на смугу зустрічного руху.

"Впровадження системи автоматичної фіксації порушень ПДР має значний вплив на зниження рівня аварійності, зменшення тяжких наслідків ДТП та слугує превенцією щодо недопущення порушень ПДР.

За рік роботи системи кількість ДТП із загиблими та/або травмованими у місцях, де встановлені камери автоматичної фіксації, знизилась майже на 65% (це у порівнянні з середнім показником за минулі три роки (з 123 до 44)", - сказав Білошицький.

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