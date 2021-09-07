Патрульна поліція може отримати електромобілі: що це за моделі

Цими авто можуть бути кросовери.

Міністерство внутрішніх справ ініціює закупівлю електромобілів для патрульної поліції.

Про це заявив голова МВС Денис Монастирський під час презентації проєктів і пріоритетних напрямків діяльності МВС, передає пресслужба міністерства.

"Ми вирішили закупити першу партію електромобілів для патрульної поліції. Попередні дані свідчать про те, що це дозволяє зменшити витрати на паливо, економія по багатьом статтям витрат. Ми бачимо, що перехід поліції на електрокари може забезпечити більшу економію для держави і для держбюджету в цілому", - зазначив Монастирський.

У той же час в оприлюднених на сайті МВС порівняльних матеріалах зазначено, що вартість електромобіля майже вдвічі вище, ніж звичайного авто. Економія очікується на пальному та витратних матеріалах.

Так, покупка одного Mitsubishi Оutlаnder обійдеться в 739 тисяч грн, тоді як електромобіль Hyundai Kona – в 1,34 млн грн. Водночас очікувана вартість заправки бензинового авто на 400 тисяч км складе 1,22 млн грн, а електромобіля – 204,8 тисячі грн. Крім того, мастильні матеріали і ТО для Оutlаnder коштуватимуть 96,66 тисяч грн.

МВС

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