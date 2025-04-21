Перемир’я закінчилося: РФ вгатила по Україні ракетами та дронами

РФ знову обстрілює Україну / © Getty Images

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У ніч проти 21 квітня 2025 року росіяни атакували Україну після того, як закінчилося великоднє перемир’я.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник завдав удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою „Онікс“ із Криму, по Миколаївщині — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також атакував Україну 96 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське — Крим», — йдеться у повідомленні.

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Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина», — додали у відомстві.

Нагадаємо, Путін оголосив припинення вогню у війні в Україні під час Великодня. Напередні Дмитро Пєсков заявив, що режим тиші завершився.