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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Україна
Кількість переглядів
1362
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1 хв

Перемир’я закінчилося: РФ вгатила по Україні ракетами та дронами

ППО збила понад 40 ударних безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ знову обстрілює Україну

РФ знову обстрілює Україну / © Getty Images

У ніч проти 21 квітня 2025 року росіяни атакували Україну після того, як закінчилося великоднє перемир’я.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

«Противник завдав удару по Херсонщині протикорабельною крилатою ракетою „Онікс“ із Криму, по Миколаївщині — двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Також атакував Україну 96 ударними БпЛА (безпілотниками-імітаторами інших типів) — райони пусків: Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське — Крим», — йдеться у повідомленні.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 42 ударних БпЛА типу «Shahed» (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни.

«47 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Унаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Черкащина», — додали у відомстві.

Нагадаємо, Путін оголосив припинення вогню у війні в Україні під час Великодня. Напередні Дмитро Пєсков заявив, що режим тиші завершився.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1362
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