Переоформлення автомобіля в Україні: які потрібні документи та скільки це коштуватиме

Переоформлення автомобіля в Україні: які потрібні документи та скільки це коштуватиме

Існує декілька етапів цієї процедури.

Як відомо, переоформлення автомобіля - актуально в разі продажу або купівлі вживаної машини.

Наразі ця процедура з одного власника на іншого проводиться одночасно з його перереєстрацією в територіальному сервісному центрі МВС. Тобто і юридичне оформлення угоди купівлі-продажу, і реєстрація машини на нового власника відбувається в одному і тому ж місці, передає Автоцентр.

Отже, яким саме чином можна переоформити, автомобіль, які документи для цього потрібні та скільки це коштуватиме.

Передусім, потрібно прийти в зручний вам територіальний сервісний центр (ТСЦ) МВС. Із собою потрібно принести документи для перереєстрації ТЗ:

- паспорти і копії ІПН-кодів чинного власника і громадянина, на якого буде оформлятися машина;

- техпаспорт автомобіля;

- заяву про переоформлення транспортного засобу (заповнюється на місці в ТСЦ);

- квитанції про оплату за послуги ТСЦ, бланки і номера (оплата у відділенні банку при ТСЦ).

Якщо власник продає вже не першу легкову машину в цьому календарному році, він також повинен пред'явити оціночну (середньоринкову) вартість автомобіля і документ про сплату відповідного податку.

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Які саме етапи переоформлення автомобіля:

- прийшовши до ТСЦ, за допомогою консультанта біля входу переконайтеся, що у вас є все необхідне для операції. Він же розповість вам, як змінити власника автомобіля і перереєструвати машину;

- запишіться через термінал в електронну чергу;

- вийдіть на майданчик, де працює фахівець експертної групи МВС і пред'явіть йому автомобіль для огляду і звірки номерів (не переплутайте з експертизою, яка коштує значно дорожче);

- згідно з чергою, зверніться до адміністратора ТСЦ і передайте йому всі ваші папери разом з відміткою експерта;

- за виданим адміністратором списком зробіть всі необхідні платежі у відділенні банку за РСЦ;

- повертайтеся до адміністратора, який якраз оформить вашу угоду, реєстрацію і віддасть вам документи (можливо, тут доведеться почекати);

Тут же вам віддадуть новий техпаспорт на машину, зареєстрований на нового власника.

У яку суму обійдеться переоформлення автомобіля.

- вартість послуги сервісного центру МВС - 153 грн (вітчизняний автомобіль) або 190 грн (іномарка);

- бланк свідоцтва - 312 грн ;

- номери (номерні знаки) - близько 178 грн .

Тобто сумарно вартість переоформлення легковика виходить близько 650 - 690 грн . Майте на увазі, що в деяких випадках платежі приймає не касир відділення банку в ТСЦ, а термінал, який не навчений давати здачу - тобто майте з собою дрібні купюри.

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Як переоформити машину на себе без господаря.

Необтяжливе в багатьох сенсах переоформлення транспортного засобу в Сервісному центрі МВС відсунуло на задній план популярну колись форму "володіння" автомобілем за дорученням. Однак, горезвісна "генералка" може стати в нагоді, щоб переоформити машину на себе без господаря.

Зазначається, що довіреність доведеться заздалегідь оформити у нотаріуса, який повинен буде вказати, які саме дії власник машини довіряє вам. В принципі, список документів (крім довіреності) і порядок дій ті самі, тільки звертатися доведеться виключно в сервісний центр за місцем вашої прописки (реєстрації). Генеральна довіреність після переоформлення залишиться в сервісному центрі.

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