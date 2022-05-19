Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в "Дії": що відомо

Перереєстрація вживаних транспортних засобів буде доступна в "Дії": що відомо

Відтепер процедура купівлі-продажу автомобілів із пробігом буде доступною дистанційно.

В Україні оформити перереєстрацію вживаного транспортного засобу відтепер можна буде в застосунку " Дія ".

Про це на своїй сторніці у Facebook розповів заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий.

Заступник міністра вже анонсував концептуальні кроки, які будуть здійснювати МВС України та ГСЦ найближчим часом для покращення роботи СЦ МВС у частині реєстрації/перереєстрації транспортного засобу (далі - ТЗ) як найбільш затребуваної послуги.

Зазначається, що єдиною перепоною задля запровадження такої концепції поки що залишається експертний огляд (звірка номерних агрегатів).

На сьогодні триває погодження із зацікавленими сторонами проекту акту про виокремлення експертного дослідження з процедури фактичної реєстрації/перереєстрації ТЗ.

Бачення майбутнього алгоритму реєстрації/перереєстрації ТЗ: