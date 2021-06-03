Переселенцям без прописки дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати авто: але є умова

Відповідне рішення ухвалив Кабмін.

Внутрішньо переміщеним особам без прописки на контрольованій Україною території дозволили отримувати водійське посвідчення та реєструвати транспортні засоби.

Відповідне рішення на засіданні ухвалив Кабінет міністрів, передає РБК-Україна.

Так, зміни дозволяють внутрішньо переміщеним особам, у яких в паспорті громадянина України відсутні відомості про зареєстроване місце проживання, отримувати водійське посвідчення і допуск до керування транспортними засобами, а також здійснювати державну реєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів.

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Аби це зробити, переселенцям необхідно надати довідку про взяття як внутрішньо переміщеної особи або її відображення в електронній формі на порталі "Дія".

Зазначається, що ці зміни стосуються транспортних засобів, що належать до категорій А1, А, В1, а саме мопедів, мотоциклів та легкових автомобілів.

Раніше розповідалося про те, що Італія припинила визнавати українське посвідчення водія. Утім, пізніше стало відомо, що Україна та Італія планують подовжити Угоду про взаємне визнання та обмін посвідчень водія.

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