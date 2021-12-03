Перевищив норму майже вчетверо: в Україні встановлено рекорд із перевантаження транспорту

Також були перевищені й габаритні норми.
В Україні встановили черговий рекорд із перевантаження транспорту.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила "Укртрансбезпека".
Зазначається, що в Ізмаїльському районі Одеської області було зупинено п’ять вантажних ТЗ із явними ознаками перевищення габаритно-вагових параметрів. Відповідні автомобілі з турецькою реєстрацією, які перевозили вітрові генератори, рухались з Ренійського державного морського торгівельного порту селищем Орлівка.
Під час перевірки встановлено:
- найбільша загальна вага ТЗ склала 146 т;
- найменша - 74 т, за допустимих 40 т.
Також значно перевищені й габаритні параметри. Найбільше перевищення склало:
- Висота – 5 м (за норми 4 м);
- Ширина – 4,5 м (за норми 2,6 м);
- Довжина – 38 м (за норми 22м).
Як наслідок, складено п’ять матеріалів про порушення, кожен ТЗ отримав штрафні санкції у розмірі 68 тисяч грн. Заборонено подальший рух ТЗ до отримання відповідних дозвільних документів.
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