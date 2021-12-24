Пільгове розмитнення "євроблях" для учасників ООС: скільки вже авто "легалізували" цим способом в Україні

Пільгове розмитнення "євроблях" для учасників ООС: скільки вже авто "легалізували" цим способом в Україні

Це можна зробити до восьмого лютого 2022 року включно.

Як відомо, від 11 листопада в Україні завершився термін пільгового розмитнення автомобілів на європейській реєстрації.

Відтепер, легально розмитнити "євробляху" мають лише учасники АТО/ООС, у яких термін дії завершується в середині лютого 2022 року.

За інформацією Державної митної служб України, станом на 22 грудня такою можливістю скористалися 249 осіб. Найбільше "євроблях" українці оформили на Одеській митниці – 72 одиниці. Також до трійки лідерів увійшли Івано-Франківська та Дніпровська митниці – 25 та 29 одиниць відповідно.

Митники нагадали, що учасники Антитерористичної операції та Операції Об'єднаних сил (АТО/ООС) можуть скористатися спрощеним режимом для оформлення до 8 лютого 2022 року включно. Таким чином залишилося півтора місяця. Для підтвердження статусу учасника бойових дій та перебування на території проведення ООС охочі розмитнити авто повинні надати документи, видані Міністерством оборони, Національною гвардією, Державною прикордонною службою або Нацполіцією.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

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