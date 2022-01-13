Пільгове розмитнення "євроблях": юрист вказав на несвоєвчасність новорічних змін у законопроєкт

До легалізації подібного авто залишається майже місяць.

Як відомо, в Україні залишився лише один легальний спосіб пільгового розмитнення "євроблях".

Утім, так званий ресурсний закон №1914-IX, який набув чинності від 1 січня, передбачає зміни у процедурі митного оформлення авто на єврономерах. Тепер власникам машин із Росії не потрібно здійснювати перезаїзд. Так, оформлення можна пройти на внутрішніх митницях та не витрачати час та гроші на поїздки.

Попри це, такі зміни не спричинять суттєвого ажіотажу серед власників авто, тому що від 10 листопада 2021-го до 8 лютого 2022 року пільговим розмитненням можуть скористатися лише певні категорії учасників Операції об'єднаних сил, сказав у коментарі для UBR юрист Іван Казачук.

Так, за його словами, від 20 листопада 2021 року до 10 січня 2022 року оформлено 250 авто на всю Україну – це дуже мало. За весь період дії періоду пільгового розмитнення на "євроблях" українські номери отримали 85 тисяч машин. На даному етапі на території України знаходяться близько 300 тисяч автомобілів з Росії.

Наразі пільгами можуть скористатися лише ті, хто перебував у зоні ООС від 15 травня до 8 листопада 2021 року. Крім того, до останніх висуваються жорсткі вимоги щодо оформлення документів та відсутності штрафів.

За словами юриста, також несправедливо, що пільговим розмитненням не можуть скористатися громадяни, які захищали державність у найважчі 2014-2015 роки.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон № 1402-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби". Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом з іншим - № 1403-ІХ "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України".

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією старше п'яти років, які були ввезені на територію України до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення давалося 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів. Тобто, вони можуть легалізувати "євробляху" до середини лютого 2022 року.

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