Пільговий період розмитнення скінчився: скільки коштів принесли бюджету податки від "євроблях"

Пільговий період розмитнення скінчився: скільки коштів принесли бюджету податки від "євроблях"

Станом на сьогодні в країні розмитнили понад 88 тисяч авто.

Податки від "євроблях" додали до бюджету понад 3 млрд гривень.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 15 лютого.

Рівно тиждень тому закінчився пільговий період для власників таких автівок. Тепер поліція може зупиняти нерозмитнені "євробляхи" і накладати на власників штрафи від 8,5 тис. гривень.

Також митники будуть штрафувати за перевищення термінів ввезення автомобілів до 170 тисяч грн.

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