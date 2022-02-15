Пільговий період розмитнення скінчився: скільки коштів принесли бюджету податки від "євроблях"

Станом на сьогодні в країні розмитнили понад 88 тисяч авто.
Податки від "євроблях" додали до бюджету понад 3 млрд гривень.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 15 лютого.
Рівно тиждень тому закінчився пільговий період для власників таких автівок. Тепер поліція може зупиняти нерозмитнені "євробляхи" і накладати на власників штрафи від 8,5 тис. гривень.
Також митники будуть штрафувати за перевищення термінів ввезення автомобілів до 170 тисяч грн.
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