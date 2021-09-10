Пішоходам розповіли, коли вони не мають переваги на "зебрі"

Порушення правил карається грошовим штрафом.

Водії вже звикли, що пішохід може вибігти на пішохідний перехід, навіть якщо автомобіль за метр до перетину "зебри". Інколи, вибігаючи на дорогу, пішохід навіть не дивиться у бік автомобіля. А часто ще й розмовляє телефоном.

Проте, пішохід в разі виходу на пішохідний перехід повинен керуватись не тільки власним розсудом. Він повинен діяти відповідно до ПДР.

Так, відповідно до пункту 4.7 ПДР пішоходи повинні переходити проїзну частину по пішохідних переходах. У тому числі підземних і надземних. А у разі їх відсутності – на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч. Згідно з пунктом 4.14 ПДР пішоходам забороняється, зокрема, виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху; раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід.

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Водночас відповідно до пункту 18.1 ПДР водій транспортного засобу, що наближається до нерегульованого пішохідного переходу, на якому перебувають пішоходи, повинен зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати дорогу пішоходам, для яких може бути створена перешкода чи небезпека.

Третій апеляційний суд у справі №389/752/21 дійшов висновку, що вимога пункту 18.1 ПДР передбачає, що на нерегульованих пішохідних переходах пішоходи мають перевагу в русі перед транспортними засобами з моменту, коли вони ступили на перехід. Також суд зазначив, що забороняється здійснювати об`їзд пішохода, який перебуває на пішохідному переході незалежно від відстані між ним і транспортним засобом. А також збільшувати швидкість з метою "проскочити" перед пішоходом, який ступив на нерегульований пішохідний перехід.

Отже, аналізуючи правила у цій частині, суд поклав у основу надання водієм переваги пішоходу – факт перебування пішохода на "зебрі" ("коли ступив на перехід"). Таким чином, якщо пішохід ще перебуває на тротуарі, а до пішохідного переходу наближається автомобіль, то пішоходу відповідно до п.4.14 ПДР забороняється виходити, а тим більше вибігати, на такий пішохідний перехід.

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Зазначені висновки додатково підтверджуються частиною 1 статті 127 КУпАП, яка передбачає накладення на пішоходів штрафу у розмірі 255 грн за "перехід ними проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються".

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