Платна дорога та електрозарядні станції: в Україні з'являться нові дорожні знаки (що позначатимуть)

Платна дорога та електрозарядні станції: в Україні з'являться нові дорожні знаки (що позначатимуть)

Також з'явиться нова дорожня розмітка.

В Україні від 1 листопада з'являться нові дорожні знаки.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України, передає "Укравтодор".

Зокрема, чстина змін пов'язана з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору:

дається нове визначення велосипедної доріжки;

вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;

детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки;

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Окрім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та інші.

Також вводиться нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, яка вказує місце концентрації ДТП, для позначення виділених місць парковання уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.

До вашої уваги нові дорожні знаки:

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

Укравтодор

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