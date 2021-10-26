Платна дорога та електрозарядні станції: в Україні з'являться нові дорожні знаки (що позначатимуть)

Також з'явиться нова дорожня розмітка.
В Україні від 1 листопада з'являться нові дорожні знаки.
Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів України, передає "Укравтодор".
Зокрема, чстина змін пов'язана з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору:
- дається нове визначення велосипедної доріжки;
- вперше вводяться поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
- детально регламентується, як повинні переміщатися велосипедисти, вказані їх права та обов'язки;
- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
Окрім того, з'являться нові дорожні знаки: житлової зони, пішохідної доріжки, початку населеного пункту і його закінчення, напрямки повороту, місця дозволеної зупинки та стоянки, заборони руху транспортних засобів та інші.
Також вводиться нова розмітка для позначення "лежачого поліцейського", виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки, перед виходами з території шкіл, яка вказує місце концентрації ДТП, для позначення виділених місць парковання уздовж доріг тощо. До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
До вашої уваги нові дорожні знаки:
Раніше розповідалося про те, що в Україні змінюються ПДР.