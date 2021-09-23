Платні дороги в Україні: скільки доведеться сплачувати та який передбачено штраф

Платні дороги в Україні: скільки доведеться сплачувати та який передбачено штраф

Платитимуть за користування дорогами водії вантажівок, які важать більше 12 тонн.

Кабінет Міністрів України підтримав проєкт закону щодо платних доріг.

Про це повідомляє "РБК-Україна".

Гроші за користування дорогами будуть платити водії великовантажних автомобілів від 12 тонн.

Поки що незрозуміло, якою саме буде плата, але уряд передбачає отримати до 9 млрд гривень із середнім тарифом 1-3 грн/км. Тобто за проїзд вантажівки, наприклад, від Києва до Одеси треба буде віддати 500-1500 грн.

Для контролю на дорогах впровадять система радіочастотних міток ідентифікації, а розрахуватися можна буде в електронній системі. За спробу уникнути оплати доведеться викласти штраф – 8500 грн за перший раз і 17 000 грн за повторне порушення.

Всі кошти, отримані від проїзду таких авто, а також штрафи за несплату передбачається направляти в Дорожній фонд. З'явитися перші платні дороги в Україні можуть вже в 2024 році.

У пояснювальній записці до постанови йдеться, що в країні близько 1,5 млн вантажних авто, і це без урахування іноземних машин. Ці вантажівки призводять до швидкого зносу дорожнього покриття.

"Тисячі кілометрів доріг в Україні будується за рахунок коштів платників податків. При цьому тисячі кілометрів українських доріг отримують найбільше навантаження і знос саме від вантажівок. Тому для них пропонується встановити оплату за користування дорогами загального користування", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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