Податок на авто 2025 року: уряд затвердив перелік машин

Міністерство економіки України оприлюднило перелік легкових автомобілів, власники яких мають сплатити транспортний податок 2025 року. Сума збору – 25 тис. грн.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

До списку авто, які підлягають оподаткуванню, увійшли машини з об'ємом двигуна понад 2,5 л та віком до п’яти років. Серед них – моделі таких марок, як:

Aston Martin,

Audi,

Bentley,

BMW,

Hymer-Mercedes,

Ineos,

Jaguar,

Lamborghini,

Land Rover,

Lexus,

Maserati,

Mercedes-AMG,

Mercedes-Benz,

Mercedes-Maybach,

Porsche,

Rolls-Royce,

Toyota.

"Розрахунок середньоринкової вартості легкових автомобілів для цілей оподаткування транспортним податком проводиться відповідно до пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України за Методикою визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України № 66 від 18 лютого 2016 року зі змінами", – йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Нагадаємо, транспортний податок в Україні був запроваджений 2015 року. Він стосується власників легкових авто не старших за п’ять років, якщо їхня вартість перевищує 3 млн грн (375 мінімальних зарплат станом на 2025 рік). Ставка податку – 25 тис. грн на рік за кожне таке авто. Податок зобов’язані сплачувати фізичні, юридичні особи та нерезиденти, якщо авто зареєстроване в Україні. Власники-фізособи мають 60 днів після отримання повідомлення, а юрособи сплачують щокварталу до 30 числа місяця після звітного кварталу.

До слова, 2024 року українці купили майже 70 тис. нових авто, що на 14,7% більше порівняно з попереднім роком.