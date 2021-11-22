Здорожчання авто не буде: в Україні перенесли оновлення техрегламентів щодо транспортних засобів

Їхнє введення планується тепер на 2025 рік.

В Україні відтермінували вступ у силу нового технічного регламенту щодо транспортних засобів.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів генеральний директор Всеукраїнської асоціацій автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко.

Так, від 19 листопада набули чинності зміни до Наказу № 521 Мінінфраструктури, яким введення в Україні деяких технічних регламентів щодо транспортних засобів перенесене з 01.01.2022 року на 2025 рік.

"Якби не ці зміни, то було б заборонено імпорт авто без давачів закриття пасків безпеки задніх пасажирів, давачів світла і так далі, тобто авто з Японії, Кореї, США або ці авто мали б обладнуватися додатковими опціями, що б привело до їх подорожчання", - написав Назаренко.

Нагадаємо, що раніше Мінінфраструктури своїм наказом вимагало, щоб усі нові автомобілі обладналися датчиками пристебнутих ременів задніх пасажирів, давачів світла та дощу тощо. Такі високі вимоги та комплектація були представлені далеко не на всіх версіях автомобілів, які офіційно продаються на українському ринку. Щоб їм відповідати, українським дистриб'юторам довелося замовляти спеціальні комплектації авто, що призводило до зростання їхньої вартості. А на низці моделей взагалі така комплектація не була передбачена виробником. Це могло призвести до відходу з ринку низки моделей.

Раніше розповідалося про те, що в Україні розпочинається контроль за технічним станом транспортних засобів.