Поліція охорони Харківщини збирається поповнити автопарк новими LADA Niva

За кожну збираються віддати понад півмільйона грн.

Управління поліції охорони у Харківській області планує придбати у лізинг російські автомобілі LADA NIVA Classic.

Інформація про тендер з'явилася на порталі публічних закупівель ProZorro.

Вказується, що автопарк поліції охорони мають намір поповнити чотирма LADA Niva 2021 білого кольору та двома – сірого. Очікувана вартість становить 3 065 294,04 гривні , тобто один позашляховик обійдеться в 510 882,34 грн .

Потрібні тільки нові автомобілі 2021 року випуску. Лізинг планується протягом 12 місяців, з передоплатою не більше ніж 30%. Аукціон запланований на 12 січня.

Комплектація "Ниви" для поліції включає іммобілайзер, подушку водія безпеки, аудіопідготовку, обігрів дзеркал. Зі спецобладнання передбачена світлова акустична панель "Стріла Ultra Slim".Також легкові автомобілі матимуть двигун бензинового типу, механічну коробку передач. Окрім того, умовами тендеру є трирічна гарантія та потенційний пробіг у 100 тисяч км.

Раніше розповідалося про те, що Кабмін подовжив заборону на ввезення автомобілів до України з РФ.