Поліція здійснила облаву на банду автокрадіїв, які цупили машини у передмістях столиці

Поліція здійснила облаву на банду автокрадіїв, які цупили машини у передмістях столиці

У підозрюваних виявили автономери і напіврозібрані машини

На Київщині поліція заарештувала банду автокрадіїв. Затримання відбулось одночасно за різними адресами й несподівано для підозрюваних. Деякі з них навіть не встигли вдягнути штани.

Про це йдеться в ТСН.16.45.

Чоловіків підозрюють у викраденні дорогих машин у передмістях столиці. Підозрювані обирали лише нові автомобілі, які не мали сигналізації, зауважують правоохоронці. Машини викрадали переважно вночі з дворів, які не мають охорони, відганяли в гаражі та розбирали на запчастини, які потім продавали.

Поліція вилучила в підозрюваних десятки номерних знаків, ключі та кілька напіврозібраних авто. Деякі з них власникам відремонтувати вже навряд чи вдасться.

«Ці автівки, які викрадали ці особи, підбирали у дворах, у нічний час, попередньо оглядаючи автівку і пересвідчившись, що в неї не було додаткової сигналізації», - пояснили в поліції.

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