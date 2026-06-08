Поліція посилила контроль за тонуванням скла в авто: які штрафи загрожують

Авто з тонованим склом / © ТСН

Реклама

Патрульна поліція посилила контроль за тонуванням авто, використовуючи сертифіковані прилади для вимірювання світлопроникності. Водії дедалі частіше отримують штрафи за надмірно затемнені вікна.

Про це пише «Експерт».

Останнім часом водії дедалі частіше повідомляють про перевірки технічного стану транспортних засобів під час зупинок. Одним із ключових аспектів, на які звертають увагу правоохоронці, стало тонування автомобільного скла.

Реклама

Для проведення перевірок використовують спеціальні сертифіковані пристрої, які дають змогу виміряти рівень світлопропускання безпосередньо на місці. Саме результати такого тестування є підставою для встановлення факту порушення.

Згідно з чинними Правилами дорожнього руху, лобове скло автомобіля має пропускати щонайменше 75% світла. Для передніх бокових вікон мінімально допустимий показник становить 70%.

Стосовно заднього скла та задніх бокових вікон, обмеження не діють за умови наявності в авто двох зовнішніх дзеркал заднього виду.

Штрафи за тонування скла

Керування транспортом із порушенням норм світлопроникності скла передбачає адміністративну відповідальність. Відповідно до статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу становить 340 грн.

Реклама

У разі повторного виявлення такого самого порушення протягом року сума штрафних санкцій може зрости до 510 — 680 грн.

Окрім накладення штрафу, водієві можуть запропонувати усунути порушення одразу на місці шляхом зняття тонувальної плівки. Якщо водій відмовиться виконати вимогу, законодавство передбачає застосування додаткових заходів реагування.

Особливу увагу патрульні звертають на машини з надмірним затемненням передніх вікон. Також перевірки нерідко стосуються автомобілів, де тонування нанесене на всі вікна без дотримання вимог ПДР.

Водночас власникам автомобілів із заводським атермальним склом хвилюватися не варто. Таке скло має легке затемнення, однак зазвичай відповідає встановленим нормам світлопроникності.

Реклама

Експерти рекомендують водіям заздалегідь перевіряти, чи відповідає тонування чинним вимогам. Для цього можна звернутися до спеціалізованих сервісних центрів, які проводять професійні вимірювання та за потреби допомагають підібрати дозволений варіант тонування.

Нагадаємо, як застеріг автоексперт Олександр Федченко, тонування лобового скла зменшує видимість на 35 — 55%, що критично небезпечно в темряві, особливо під час блекаутів. Така практика, поширена в Україні, суперечить європейським правилам, де це суворо заборонено. Через значне погіршення огляду водій ризикує не помітити пішохода чи перешкоду, тому експерт наполегливо радить зняти тонування заради безпеки та можливості виїзду за кордон.

Новини партнерів