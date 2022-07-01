Польські лісівники передали для ЗСУ партію пікапів

Лісничі із села Томашів у центральній Польщі передали Збройним силами України 16 пікапів.

У разі активних бойових дій автомобілі є витратним матеріалом. Іноді вони встигають відпрацювати лише день чи два, перш ніж вийдуть з ладу. Тому машин на передовій потрібно багато.

Тож, саме тому поляки й вирішили допомогти українським бійцям із транспортними засобами. Ці автомобілі прибули до України не порожніми. Вони закручені амуніцією та іншими предметами першої потреби військових. Враховуючи партію з 16 машин, усього лісівники передали для ЗСУ 32 автомобілі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Міністерство захисту навколишнього середовища України.

Фото: Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Також наголошується, що "наші надійні друзі з польських національних парків продовжують допомагати українським нацпаркам та заповідникам". Польща відправила Україні більшу частину своєї зброї сумарно на $2 млрд, зокрема 240 танків.

Читайте також:

Незабаром на фронті: ЗСУ отримають сотню новеньких пікапів

Українському спецпідрозділу передали на озброєння броньовані автомобілі

Може перевозити "джавеліни" та матиме гідравлічний ручник: для ЗСУ створили незвичайний тактичний багі