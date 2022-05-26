Польські лісники передали партію позашляховиків для ЗСУ

Державне агентство лісових ресурсів України у травні отримало від польських лісників ще 10 позашляховиків для потреб Збройних Сил України.

Зазначається, що це вже друга партія автівок. Сумарно було передано дві партії позашляховиків із 22 автомобілів, які вже відправили Збройним силам України.

Про це повідомляє Auto-Consulting.

Автомобілі підвищеної прохідності, які були передані на українсько-польському кордоні у Надлісництві Томашів, використовуватимуться українськими військовими для перевезення особового складу та невеликих вантажів. Також їх задіють на передовій.

У Міністерстві зазначили, що це не перша така допомога від поляків.

Попередні 12 позашляховиків, які Україна нещодавно отримала від польських лісівників, вже служать для потреб Збройних Сил України, які протистоять російським загарбникам.

"Польська допомога неоціненна для українських військових, які сьогодні на передовій захищають кордони Європи. Завдяки вашим зусиллям ми отримали позашляховики та інші важливі речі. Вони допоможуть нашим захисникам краще виконувати бойові завдання", – сказав Радник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Сергій Власенко.

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