Попит на вживані авто за підсумками червня зріс на 135%: топ-5 марок, якими найбільше цікавляться українці

Машини з пробігом досягли неймовірної популярності у перший місяць літа 2022 року.

Так, протягом червня українську прописку отримали 84,2 тисячі вживаних автомобілів.

Як повідомляє "Укравтопром", порівняно з попереднім роком червневі реєстрації вживаних легкових авто, завезених з-за кордону, зросли на 135%.

Зазначимо, що подібний ажіотаж із боку українців пов'язаний із завершенням дії нульового розмитнення. Тобто, до 30 червня включно машину можна було ввезти безкоштовно, не сплачуючи жодні кошти за мито та ПДВ.

Щодо найпопулярніших марок, то вкотре лідером у цьому сегменті став Volkswagen. За місяць українці поставили на облік 16,7 тисячі вживаних машин цієї марки.

На другому місці Opel з показником 6,8 тисячі екземплярів. Renault посіла третє місце – 6,7 тисячі авто з пробігом. Четвертою за популярністю стала Audi, авто з пробігом цієї марки вибрали 6 тисяч українців. Ford замикає п’ятірку лідерів з результатом 5,5 тисячі машин.

Усього за шість місяців з початку року на українські номери перейшли 264,5 тисячі вживаних легкових автомобілів, що на 35% більше, ніж у першому півріччі минулого року.

Додамо, що 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7418, який передбачає повернення мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема на автомобілі - від 1 липня. 30 червня цей документ підписав президент України - Володимир Зеленський.

Таким чином, відбувся "відкат" до системи розмитнення, ухваленої ще попереднім скликанням Верховної Ради восени 2018 року під тиском громадськості — руху власників так званих "євроблях".