Попри підписаний закон: суди штрафують "євробляхерів" на 170 тисяч грн

Також існує ймовірність вилучення транспортного засобу.

В Україні суди продовжують виписувати штрафи власникам автомобілів на європейській реєстрації через порушення правил розмитнення.

Про це повідомляє Дорожній адвокат.

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Зазначається, що не всі власники "євроблях" знають про те, що набрання чинності Закону про пільгове розмитнення ще не звільняє їх від штрафів у розмірі до 170 тисяч грн. Багато "євробляхерів", довідавшись про підписання закону президентом, навіть не з’являються на судові засідання. Проте не все так просто.

Зокрема громадянин ввіз у 2018 році автомобіль в режимі "транзит". У передбачений законом строк автомобіль не вивіз.

Так, під час аналізу баз даних митники виявили, що автомобіль до цього часу перебуває на території України. Громадянину надіслали виклик із проханням надати пояснення щодо причин невивезення автомобіля. На зазначені виклики громадянин не прибув та жодних пояснень не надав.

Митники склали стосовно громадянина протокол про порушення митних правил за ч.6 ст.470 митного кодексу та передали справу до суду. Ця норма передбачає або штраф 170 тисяч грн або конфіскацію ввезеного автомобіля. Суд також викликав громадянина для надання пояснень. Не прийшов він і до суду, а також не надав суду жодних пояснень. За результатами розгляду справи суд визнав громадянина винним у порушенні строку перебування автомобіля на території України в режимі "транзит" та наклав штраф у 170 тисяч грн.

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Таким чином, само по собі набрання Законом №1403-ІХ чинності ще не звільняє осіб, які ввезли такі автомобілі на території України, від штрафів у розмірі 170 000 грн чи конфіскації автомобіля.

Провадження у справі може бути закрите з урахуванням наданих до суду аргументованих пояснень та доказів по суті справи. У інакшому разі можна отримати штраф 170 000 грн або позбутись автомобіля.

Як відомо, від 15 травня в Україні набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов'язкових платежів, об'єктом оподаткування яких є транспортні засоби" № 1402-ІХ. Закон ще 12 травня був підписаний президентом Зеленським разом із іншим - "Про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України" № 1403-ІХ.

Згідно з документами, вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Так, на пільгове митне оформлення дається 180 днів від моменту набрання чинності законами. Учасники АТО/ООС матимуть змогу скористатися пільговим розмитненням протягом 270 днів.

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