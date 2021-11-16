Потужний двигун, незвичайний дизайн та шалена економічність: що відомо про перший український комерційний електрокар

Ним зацікавилися навіть іноземці.

Як відомо, розробки українського комерційного електромобіля CoolOn розпочалися кілька років тому, але інженери постійно модифікували своє авто і вийшли на досить вражаючі показники. Вони на стільки непогані, що автомобілем зацікавились і західні журналісти.

Давайте же зрозуміємо, що це за "звір" такий – CoolOn. Головний інженер, а також засновник CoolOn Віталій Бризгалов розповів, що їх електромобіль буде майже повністю вітчизняний. Навіть конвеєр, який вони орендують для збирання машини, перебуває у Львові.

facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Так, до основи розробки творці заклали три головні компоненти:

COOLDRIVE – новий електромотор, який розробили і випускають в Україні. Технологію обрали без магнітів, також замість незалежних обмоток використані недорогі трифазні блоки, що значно здешевлює його виробництво.

COOLBATT – акумулятори обрали на основі літій-залізо-фосфатних комірок LiFePO₄. Для більшої безпеки батарея має систему моніторингу стану, яка захищає від перегріву та вибуху.

COOLBLOCK – ця система схожа на "розумний будинок", всі блоки авто, які несуть хоч якусь інформацію додатково поєднані цифровою мережею. Штучний інтелект постійно проводить самодіагностику авто та направляє інформацію на сервер компанії.

Також для того, щоб знизити ціну та зробити машину ще більш українською, довелося відмовитись від імпортних блоків і плат. Їх замінили на вітчизняний аналог власного виробництва. Гарна оптимізація та простота деталей це ключові фактори економічності CoolOn. Враховуючи всі ці продумані зміни можна зрозуміти, як вдалося досягти цінника у 16 тисяч доларів.

facebook.com/Vitaliy.Bryzhalov

Звісно, за цю суму ви отримаєте базову комплектацію з переднім приводом, двигун 50 кіловат і батареї вистачить на 200 кілометрів ходу. А вантажопідйомність буде півторитони. Але, якщо трохи доплатити все стає відразу веселіше. Тут доступний повний привід з двома двигунами, які у парі видають 120 кіловат потужності. Також за такої потужності, цей красень зможе нести на собі 2,5 тони і водночас проїхати 300 кілометрів на одному заряді. Вражає, чи не так?

Виробництво CoolOn починається у 2022 році. Перша партія планується на 2 тисячі електромобілів. Але якщо попит не знизиться і творцям вдасться назбирати 50 мільйонів інвестицій, тоді розвернеться велике виробництво, на 50 тисяч машин у рік.

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